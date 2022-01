Zimowy Turniej w Żarach. Delta Sieniawa Żarska i BC Swiss Krono Żary zagrają razem z Promieniem Żary dla Daniela Świerczyńskiego

-Delta to nie tylko klub piłkarski. Staramy się promować piłkę w każdy możliwy sposób. Wsparcie osób potrzebujących jest bardzo ważne i my jako klub nie chcemy przechodzić obojętnie obok problemów innych. Uważam, że stworzyliśmy fajną atmosferę, nie po to by zamknąć się we własnym gronie, ale chcemy zarażać optymizmem innych. Na boisku rywalizujemy, ale poza nim wszyscy tworzymy piłkarskie społeczeństwo, które powinno się nawzajem wspierać , a przede wszystkim szanować. Delta pomaga i pomagać będzie-stwierdził Marek Sitarek, trener Delty.