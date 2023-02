Złapali złodzieja, który okradał garaże w Żarach. Jego łupy oszacowano na ok. 100 tysięcy złotych

Jak informuje podinsp. Aneta Berestecka, rzeczniczka żarskiej policji, w ubiegłym tygodniu dzielnicowi zatrzymali 27-letniego mieszkańca powiatu żarskiego, podejrzanego o włamania do garaży. - Do zdarzeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców powiatu dochodziło na terenie Żar, w styczniu tego roku oraz w drugiej połowie 2022 - mówi rzeczniczka.

Łomy w ruch. Tak włamują się do żarskich garaży. Czy to plaga?

Łom i nożyce

Policjanci zatrzymali 27 - latka na gorącym uczynku 31 stycznia w pobliżu garaży. Mężczyzna mił przy sobie łom, nożyce do cięcia metalu. Mężczyzna został zatrzymany, a znalezione przy nim rzeczy zostały zabezpieczone do dalszych badań. Zgromadzony materiał pozwolił przedstawić mu 21 zarzutów kradzieży z włamaniem. Jego łupem najczęściej padały elektronarzędzia, a łączna suma strat wycenionych przez pokrzywdzonych wyniosła blisko 100 tysięcy złotych. Sąd przychylił się do wniosku żarskiej prokuratury oraz policji i aresztował go na trzy miesiące.