Żłobek Miejski nr 3 w Żarach ma nową szefową. Dotychczasowa dyrektorka - Ewa Czarny, odeszła właśnie na emeryturę

- To był piękny okres w moim życiu. Mamy bardzo dobry zespół w żłobku, wspaniałe dzieci, dobrze współpracowało mi się z władzami w tym czasie - mówiła nam niedawno Ewa Czarny. - Do dziś spotykam maluszki, które chodziły do żłobka, kiedy zaczynałam, niektóre mają już osiemnaście lat i czasem przyprowadzają swoje rodzeństwo. Trudno będzie się rozstać, bo to był naprawdę piękny czas - zapewnia.