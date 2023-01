Złodziej w punkcie krwiodawstwa w Żarach. Ukradł portfel z pieniędzmi jednemu z krwiodawców

W poszukiwaniu mężczyzny, przemieszczając się ulicami miasta funkcjonariusze ruchu drogowego zauważyli w oddali, na przejściu dla pieszych opisywaną osobę. Natychmiast przekazali tą informację drogą radiową dla przejeżdżających w pobliżu dzielnicowych, którzy zatrzymali 28-latka.

- Odzyskane mienie powróciło do właściciela, a zatrzymany tarfił do policyjnego aresztu, gdzie oczekiwał na przesłuchanie. Kolejnego dnia usłyszał zarzuty kradzieży pieniędzy i dokumentów. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności, mężczyzna działał w warunkach recydywy więc kara może być surowsza