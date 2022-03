Zlot Food Trucków w Żarach. To prawdziwa uczta dla miłośników ulicznego jedzenia potrwa do niedzieli 27 marca Aleksandra Łuczyńska

Zlot Food Trucków w Żarach ruszył w piątek i potrwa do niedzieli. W alei Promnitzów, między ulicą Skarbową a aleją Jana Pawła II najecie się do syta. W sobotę do 21.00, w niedzielę od 11.00 do 20.00.