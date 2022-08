Znaleziono zaginioną dziewczynę z Drzeniowa. Niestety siedemnastolatka nie żyje!

Ostatni raz była widziana we wtorek, około godziny 11:30. Dziewczyna napisała do bliskiej osoby SMS-a, że idzie na spacer do lasu Od tego czasu nikt jej nie widział ani nie nawiązała kontaktu z rodziną, a telefon, z którego wysłała ostatniego sms-a zostawiła w domu.

Zaginionej szukano od 3 sierpnia. Każdego dnia, nastolatki szukało 40 policjantów z Żar, Gorzowa i Zielonej Góry, a także strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Żar i OSP, w tym grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jarogniewic z psami. W akcji były używane również dwa drony.