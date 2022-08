Żniwa w pełni. Na pola i drogi wyjechały ogromne kombajny. Za dwa tygodnie dożynki

Jak to drzewiej bywało…

Reguły ustalane przez ludzi, musiały być dostosowywane do niezmiennych praw przyrody. To zapewniało pomyślność. Im bardziej spojrzymy wstecz w obyczajowość ludową, tym więcej poznamy zwyczajów i obrzędów, których zadaniem było zabezpieczenie i pomoc w uzyskaniu dobrych efektów ciężkiej pracy na roli.

Do pracy w polu służyły sierp i kosa, które w niektórych rejonach są używane do dziś. Do pierwszego koszenia ksiądz święcił kosy, a kosiarze ubierali się w czystą odzież, kobiety wiły wianki z ziół i zakładały na głowę. Na polu stawano szeregiem, tyłem do słońca i poruszano w kierunku ze wschodu na zachód, bo wędrówka słońca po nieboskłonie wyznaczała właściwy rytm dla życia – początek i koniec.

Małgorzata Fudali Hakman

Do pracy przy żniwach stawano razem z piejącymi kogutami i pracowano od świtu do południa, potem po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i godzinnej przerwie, żęto zboże aż do zmierzchu. O zmroku nie należało pracować, gdyż jak wierzono, wówczas można było łatwo paść ofiarą boginek albo topielców i diabłów, które szkodziły zdrowiu i uniemożliwiały wszelkie działania.