Zobacz objazd z Zielonej Góry do Żar. Prace potrwają pół roku! Jak wyglądają objazdy? Inaczej pojadą autobusy i inne pojazdy

Na drogach Zielonej Góry. Objazd drogi wylotowej w kierunku Żar

Departament Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze poinformował o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze DW282 – wyjazd w kierunku Żar przez Wilkanowo.

- Utrudnienie jest związane z budową ronda w ciągu Południowej Obwodnicy Miasta - informuje Arkadiusz Sobków, kierownik biura ruchu drogowego w departamencie zarządzania drogami.

Planowany termin wdrożenia utrudnienia to poniedziałek, 28 marca 2022 r. Znaki drogowe pojawiły się już wcześniej, do ostatniej chwili przed zamknięciem odcinka drogi, są przekreślone.

Dla autobusów komunikacji powiatowej zaplanowano objazdy w stronę Buchałowa. Pozostałe pojazdy będą kierować się na ul. Wojska Polskiego i dalej do Ronda Piastów Śląskich.

Przewidywany czas obowiązywania utrudnienia to ok. 5 miesięcy.

Zobacz schemat zmiany organizacji ruchu Departament Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze

Zobacz to miejsce na mapie: