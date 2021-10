Zobaczcie, jakie zwierzaki mają w swoich domach nasi Czytelnicy z Żar i okolic. Świętujemy Światowy Dzień Zwierząt Aleksandra Łuczyńska

Światowy Dzień Zwierząt obchodzimy co roku 4 października. Tego samego dnia wspominamy świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem zwierząt. Poprosiliśmy naszych Czytelników o zdjęcia pupili, które są ich codziennymi towarzyszami. To najczęściej psy i koty, ale także króliki. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie te słodkie mordki.