Zwiedzanie dworu w Lipinkach Łużyckich jesienią. Niesamowite światło, kolory, wnętrza zabytku. Mamy najnowsze zdjęcia

Marzenia i projekt na całe życie

Nie ma tutaj stropów, dachów, ale jest ogrom energii i entuzjazjmu. Nowi właściciele planują w przyszłości zamieszkać w dworku, ale, jak podkreślają, to projekt na całe życie i z pewnością nie jest to krótkoterminowa inwestyjcja. Więcej o historii pani Moniki i pana Mariusza przeczytać już wkrótce. Tymczasem, zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak pięknie wygląda dwór w Lipinkach w jesiennej aurze.

Jeśli chcecie na bieżąco śledzić informacje na temat prac, zajrzyjcie koniecznie na ten profil