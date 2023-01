Zwiedzanie zamku i pałacu w Żarach. To była niepowtarzalna okazja dla wielu osób, które nigdy nie były we wnętrzach zabytku

Parkiety już czekały na montaż

- W tym roku mija trzydzieści lat od nagłego zakończenia remontu żarskiego zamku. Praktycznie wszystko było już gotowe, założono instalacje, zamontowano dębowe drzwi, w magazynach czekały parkiety, otynkowano ściany. Nagle remont przerwano. Ktoś stwierdził, że może lepiej oddać zabytek w prywatne ręce, może to ułatwi doprowadzenie go do świetności - wyjaśniał. A . Gutka. Jak było dalej, każdy może przekonać się dziś na własne oczy, nie wchodząc nawet do zamku. Cały kompleks zamkowo - pałacowy to ruina. Zamek jest od trzech lat w rękach miasta, pałac wciąż jest prywatną własnością.