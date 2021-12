Zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. Sokół przegrał z UKS SMS Karpacz w ostatnich minutach meczu

W pierwszej rundzie rozgrywek podopieczni Radosława Barcza bez problemu pokonali młoda drużynę z Karpacza 58:84, więc nikt nie spodziewał się, że tym razem będzie inaczej. Jednak goście do Żar przyjechali odmienionym składem a w ich szeregach pojawili się gracze grający w drugiej lidze stawiając gospodarzom o wiele wyższe wymagania niż w poprzednim starciu obu zespołów. Pojedynek od początku do końca był bardzo wyrównany. Na tablicy wyników gości prawie wyłącznie remis i żadna z drużyn nie mogła odskoczyć rywalom na więcej niż 2 punkty. widać było, że przyjezdni przyjechali do żar po zwycięstwo bo ich determinacja była ogromna. Sokolanie także nie zamierzali odpuścić i zażarta walka walka trwała do ostatnich minut, a żarscy kibice jak mogli zagrzewali swoich zawodników do walki. Niestety pod koniec ostatniej kwarty zwycięstwo zaczęło się wymykać miejscowym z rąk. Mnożące się faule i fatalna nieskuteczność pod koszem rywala spowodowały, że goście zaczęli odjeżdżać żaranom zdobywając z minuty na minutę przewagę, którą dowieźli do końca pojedynku. Sokół przegrał 68:74 z SMS Karpacz i zajmuje 5 pozycję w tabeli 3.ligi.

ZOBACZ WIDEO Z MECZU: