Zwycięstwo "z dyńki" i horror w końcówce. W 4. lidze Promień Żary pokonał Celulozę Kostrzyn

Dobra taktyka Celulozy

Pierwsza połowa to bardzo dziwne widowisko. Promień próbował konstruować groźne akcje od własnej bramki, ale gracze z Kostrzyna byli świetnie ustawieni. Wysoki pressing spowodował, że żaranie musieli stosować taktykę rodem z B-klasowych boisk i długimi piłkami od Bartka Madei próbowali przenosić ciężar gry pod pole karne rywali. Szczerze mówiąc średnio to wychodziło i nawet jak dochodzili do potencjalnych sytuacji strzeleckich, to nie potrafili zamienić ich na bramkę. Ta walka o dominację w środkowej strefie boiska trwała do 40 minuty. Wtedy na polu karnym Celulozy został sfaulowany Jędrzej Kononowicz, który minął slalomem 4 biernie przyglądających mu się obrońców i został zatrzymany dopiero przez piątego. Niestety dla gości nieprzepisowo. Jedenastkę pewnie wykorzystał Kuba Księżniak i Promień schodził do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. ZOBACZ WIDEO Z MECZU

Dwie szybkie bramki

Druga połowa była bardzo podobna do pierwszej. Podopieczni Tomasza Dolacińskiego próbowali znów wysokiego pressingu i szukali okazji do kontrataku. Niestety sił już powoli zaczęło brakować, dlatego gospodarze coraz częściej przedostawali się pod bramkę rywali. I choć dwukrotnie mogli podwyższyć wynik, to znów nie grzeszyli skutecznością, za to do bramki trafili kostrzynianie. W 82. minucie, po dośrodkowaniu na pole karne Promienia, do bezpańskiej piłki, szybującej ponad głowami, dopadł Dawid Olszewski i soczystym strzałem pokonał Bartka Madeję. Ta sytuacja rozdrażniła podopiecznych Łukasza Czyżyka i 2. minuty później do walki na pole karne został posłany albo sam się posłał, nie kto inny jak Karol „Główka” Łyczko, który zrobił to co zwykle. Czyli trafił „z dyńki” do bramki przeciwnika. Wynik wydawał się przesądzony, ale sędzia Daniel Ilkowski lubi horrory i zafundował wszystkim dodatkowe 4 minuty, które okazały się prawie siedmioma. Mimo prób z obu stron zmiany wyniku, mecz zakończył się zwycięstwem Promienia Żary 2:1.