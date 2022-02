24 - latka z Żar ukradła dwie torebki, a potem uderzyła policjantkę. Grozi jej osiem lat więzienia

- Kolejnego dnia została przesłuchana. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów kradzieży szczególnie zuchwałej oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co może grozić jej do 8 lat pozbawienia wolności. Odzyskane torebki tego samego dnia wróciły do właścicielki. Prokuratura Rejonowa w Żarach zastosowała wobec kobiety dozór - informuje kom. Aneta Berestecka, rzeczniczka żarskiej policji