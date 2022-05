70 lecie Prusa w Żarach. To był czas na wspomnienia i refleksje po latach Małgorzata Fudali Hakman

Popularny "Prus" 6 lat temu obchodził 70 lecie istnienia. Z tej okazji z całej Polski zjechali do Żar absolwenci tej znanej uczelni. Plac przed szkołą zaroił się od gości, którzy z niedowierzaniem patrzyli na siebie, by potem ze łzami w oczach witać się i ściskać. Odsłonięto tez przed szkołą tablicę pamiątkową poświęconą nieżyjącej dyrektorce liceum, Danucie Dyzert. Wróćmy do tych niezapomnianych chwil.