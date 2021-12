Agrosiacy powalczyli na pucharze w Gorzowie. Jak zwykle nie zawiedli

To już druga edycja Międzywojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików w Zapasach w Stylu Klasycznym. Na starcie zawodów stanęło 18 ekip z całej Polski i reprezentanci Niemiec i Niderlandów, czyli148 zawodników, Niespodzianką było przybycie na zawody brązowego medalisty Igrzysk olimpijskich z Londynu 2012, Damiana Janikowskiego. Wielki Mistrz zapaśniczej maty przez cały turniej dopingował najmłodszych adeptów sportu zapaśniczego. Damian Janikowski swoją sportową, zapaśniczą przygodę rozpoczynał właśnie na zawodach Dolnośląskiej Ligi Zapaśniczej( dziś Międzywojewódzka Liga Zapaśnicza). W sportowym dorobku Mistrza, poza tytułem brązowego medalisty IO, srebrny medal Mistrzostw Świata, wicemistrzostwo Europy i brąz ME.

Świetny występ żarskich zawodników

Najlepszym zawodnikiem turnieju ekip polskich, uznany został Oskar Jedut, zwycięzca kategorii 46 kg.

Srebro wywalczył Oskar Bazak w wadze do 68 kg. Brązowe medale wywalczyli Sebastian Piegoński 52 kg i Wiktor Błaszczyk 85 kg. Medal Sebastiana to niespodzianka, ale zbudowana na skutecznych technikach:). Wiktor Błaszczyk potwierdził, że jest zawodnikiem, na którego zawsze możemy liczyć.

Bardzo dobrze zaprezentował się najmłodszy w ekipie Szymon Opala, który walkę o strefę medalową przegrał przy remisie z utytułowanym zawodnikiem gospodarzy Antkiem Pankowskim. V miejsca wywalczyli Paweł Liberacki i Tomasz Maślanka. Ten pierwszy w walce eliminacyjnej pokonał brązowego medalistę Mistrzostw Polski młodzików Jakuba Adamskiego z Lubska. Wiktor Terpiński w swoich walkach pokazał, że już blisko do walk o medale.

Gratulacje dla całej ekipy trenera Macieja Korochody.

