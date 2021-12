Architektoniczna perełka jest w trakcie remontu. Zabytkowa willa Frenzla przy placu Inwalidów w Żarach.

Tony śmieci stąd wywieźli

Przychylność ludzi

Na zewnątrz wymieniono dach w ogrodzie zimowym. Przed wejściem trwa budowa schodów. - To jedno z większych wyzwań, bo chcemy, żeby tu były kamienne schody, które wcześniej trzeba było zdemontować. Najprościej byłoby zrobić nowe, ale skoro mamy materiał, który już był tutaj wykorzystany, warto to zrobić - mówi Rafał Ratajczak. - Miasto dołożyło do schodów pięćdziesiąt tysięcy. Muszę przyznać, że mogę liczyć na przychylność władz, nie jest tak, że umywają ręce i w ogóle się nie interesują, bo im też to leży na sercu. Bardzo pomaga mi Andrzej Wesoły, projektant i Marek Polański, miejski konserwator zabytków, robią naprawdę dobrą robotę i zawsze mogę na nich liczyć. Cieszy mnie to, że ludzie są tutaj naprawdę przychylni i wspierają, pomagają, jak mogą - dodaje.

Potrzebne miliony

Właściciel willi nie ma jeszcze konkretnych plan dotyczących przeznaczenia obiektu. Jak podkreśla, największym wyzwaniem będzie elewacja, której remont planuje rozpocząć w przyszłym roku. - Jak będziemy mieć to za sobą, wejdziemy z pracami do środka. Potem będę myśleć, co można tutaj zrobić. Zależy mi na tym, żeby wyremontować tę willę. Mamy już sentyment do tego miejsca. Wszystko to jednak wymaga ogromu nakładów finansowych. Tutaj nie ma co jechać i zaczynać roboty, jeśli nie ma się konkretnej gotówki. To już nie tysiące, a miliony. Sama elewacja to będzie jakieś pół miliona złotych, jeśli nie więcej. Mam nadzieję, że powoli, małymi krokami uda się dokończyć to, co zacząłem.