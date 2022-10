Archiwalne pocztówki z Żar mają sto lub więcej lat, na dawnych zdjęciach widać, jak zmieniło się miasto Aleksandra Łuczyńska

Kiedyś to był obowiązek, wysłać pocztówkę z miejsca, które się odwiedziło. Filokartyści, czyli ich kolekcjonerzy, mają w swoich zbiorach setki, a nawet tysiące. Niektóre pocztówki z Żar trafił do żarskiego muzeum, właśnie dzięki miłośnikom historii i naszego regionu. Zerknijcie na te archiwalne zdjęcia, które trafiały właśnie na pocztówki, a tym samym w odległe regiony świata. Dzięki nim możemy zobaczyć, co zmieniło się w mieście, których budynków dziś już nie ma. W naszej galerii m.in. centrum oraz Zatorze.