Archiwalne zdjęcia z żarskich zakładów pracy. Tak wyglądała robota w czasach PRL, tych zakładów już nie ma

Sentyment pozostał

Dzięki archiwalnym zdjęciom dowiadujemy się m.in. jakie hasła przyświecać miały żarskim robotnikom.

"Czas to bogactwo", "Pamiętaj, że jesteś gospodarzem zakładu. Efekty ekonomiczne zależą również od ciebie!", "Braku nie naprawisz". W naszej galerii znajdziecie także zdjęcia z żarskiego Spomaszu. Choć czasy PRL - u przeminęły i nie wszyscy lubią do nich wracać we wspomnieniach, do dziś fotografie żarskich robotników budzą sentyment. Może rozpoznacie na nich swoich bliskich.