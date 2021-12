Będzie, jak w starym kinie. Stanisław Janicki, legenda dawnego programu telewizyjnego, przyjedzie do Żar

Przypomnijmy, że to prawdziwa legenda telewizji sprzed wielu lat. W niedzielne poranki na ekranach pojawiała się charakterystyczna postać pana w cylindrze zmierzającego do kina. Była to czołówka programu, w którym Stanisław Janicki opowiadał niezwykłe historie na temat przedwojennego kina. Jego widza na temat losów aktorów zadziwia. Na to spotkanie powinien pójść każdy kinoman, miłośnik historii i dobrych książek. Obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w bibliotece przy ul. Wrocławskiej.

WIDEO Stanisław Janicki i jego film