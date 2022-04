Bociany już wysiadują jaja i czekają na młode. Ich życie w gniazdach w Jasieniu i Wicinie możemy oglądać przez całą dobę

Przypomnijmy. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia JASIENIAKI już czwarty rok z rzędu prowadzi transmisję z bocianich gniazd. Jedno znajduje się w Jasieniu, między szkołą podstawową, a GOk - iem, drugie w Wicinie koło szkoły. Dzięki kamerom możemy przez całą dobę obserwować, co dzieje się w bocianich gniazdach. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda życie boćków w obu gniazdach.

- W żaden sposób nie ingerujemy w to, co się tutaj dzieje. Zdarza się, że bociany wyrzucają jaja z pisklętami, mogą nawet zjadać swoje małe. Nie przerywamy transmisji, nie zamazujemy niczego, to jest natura. Bocian ma dobry PR, ale potrafi być drapieżny - mówi Jacek Gowdziak, prezes Jasieniaków.