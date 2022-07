Brodzik na Wodniku w Żarach już jest dostępny dla maluszków. Kika dni temu woda niecce była zabrudzona

Jak mówił nam Andrzej Markulak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, to zdarza się wyjątkowo rzadko, po raz pierwszy w od kiedy jest dyrektor, miał do czynienia z taką sytuacją.

Na szczęście brodzik udało się oczyścić. We wtorek 26 lipca Sanepid wydał decyzję o przydatności wody do kąpieli.