Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Żarach. 77. rocznica historycznych wydarzeń w naszym mieście

Do dziś trwają spory o to, czy było to wyzwolenie, czy zajęcie Żar, a ten historyczny temat wraca każdego roku w połowie lutego. Symbolem walk, które toczyły się pomiędzy czerwonoarmistami a nazistami, w 1945 roku na terenie naszego miasta, jest m.in. cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej.