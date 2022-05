Cudowna kapliczka z Marszowa to kultowe i tajemnicze miejsce w środku lasu

Nie wiecie gdzie wybrać się na wycieczkę? Proponujemy wsiąść na rower i pojechać w kierunku żarskiej dzielnicy Kunice. A konkretnie do podżarskiego Siodła. Jazda po dość kiepskiej brukowej drodze, wznoszącej się pod stromą górkę, to dla niektórych będzie wyczyn nie lada. Ale na samej górze czeka nas przyjemny zjazd. Potraktujmy to więc- jako nagrodę.