Dyktando w żarskim Ceramiku. Bohaterem osiemnastej edycji Powiatowego Meczu Ortograficznego był lubuski las

- Wszystko zależy od tego, po której stronie się jest, czy popełniamy błędy, czy je wytykamy - mówi Arleta Śniatecka, dyrektorka ZSOiT. - Język polski nie należy do najłatwiejszych, my mamy z nim często problem, a co dopiero cudzoziemcy. Nasze dyktando to już tradycja, spotykamy się co roku, przychodzą ci sami nauczyciele, to dobrze, że uczniowie mogą sprawdzić się w pisowni.