Festiwal Biegowy po Zielonym Lesie w Żarach. Piękna, jesienna pogoda i prawie 300 biegaczy na starcie | BIEG GŁÓWNY ZDJĘCIA

Piękna jesienna pogoda sprzyjała biegaczom, którzy mieli do pokonania dwa dystanse do wyboru-na 10.8 km lub 21.8 km.

Zwycięzcą półmaratonu okazał się Radosław Boniec(Nadleśnictwo Lipinki), który na mecie zameldował się z czasem 1:30:14. Drugi zawodnik, Paweł Sochocki z Żagania stracił do tryumfatora prawie 14 minut. Na najniższym stopniu podium stanął Krzysztof Cieślak z Żar(1:45:24). Najlepsza kobietą była Agnieszka Górska z Żar(1:59:28).

Na dystansie 10.8km najszybszy był Boulkhalf Abdellatif z Modrzycy(0:45:58), drugi Aleksander Wostal z Zielonej Góry(0:46:47), a trzeci Dawid Kotlarek także z Zielone Góry(0:49:00). Najszybszą kobietą okazała się Ewelina Michnowicz z Krosna Odrzańskiego(0:56:21).