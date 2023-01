Gala Sportu Lubuskiego 2022. Rafał Szczygieł i Wiktor Semczyszyn laureatami plebiscytu Gazety Lubuskiej

Gala Sportu Lubuskiego uwieńczyła doroczny plebiscyt „Gazety Lubuskiej”. Najlepszych sportowców regionu w minionym roku wskazała plebiscytowa kapituła, złożona z dziennikarzy, działaczy sportowych i związanych z kulturą fizyczną polityków. Anna Puławska była zdecydowaną faworytką do zwycięstwa. Kajakarka AZS-u AWF Gorzów w 2022 roku sięgnęła po dwa tytuły mistrzyni świata i trzy mistrzyni Europy. Utytułowana kajakarka po zakończonym sezonie mówiła m.in. tak:

- Gdy na spokojnie usiadłam i odetchnęłam, to pomyślałam: „Łał, razem z całym teamem piszemy kawał historii polskich kajaków”. To mega cieszy, mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy bardziej doceniani. Nie ukrywajmy, nasza dyscyplina jest niszowa, więc liczę na to, że w końcu po tych wynikach i złotych medalach trochę to ruszy medialnie, przez co sama dyscyplina będzie bardziej popularna.