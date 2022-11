Jak będzie wyglądał w przyszłości żarski zamek? Zespół architektów opowiedział o tym podczas wystawy

Dużo pracy nad projektami

Z pewnością nie był to łatwy orzech do zgryzienia dla oceniających prace sędziów. Dla samych architektów to tytaniczna praca nad opracowaniem koncepcji adaptacji żarskiego zamku na Centrum Kultury i Tradycji. Przygotowanie projektów trwało kilka miesięcy, a zwycięska okazała się praca wspólna kilku pracowni. Pierwsze miejsce w konkursie zajął zespół w skłąd, którego wchodzą warszawskie pracownie: 3MK Projekt Sp.zo.o., Marcin Kwietowicz, Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska.

Żadnych sentymentów

Formuła konkursu była zupełnie anonimowa, sędziowie oceniający projekty nie znali nazwisk architektów, co jak podkreśla Jerzy Gołębiowski, prezes SARP w Zielonej Górze, jest niezwykle ważne.

- To jest najlepsza droga do wyboru najlepszej jakości pracy - podkreślił z kolei Mariusz Ścisło, który przewodniczył sędziom konkursu. - Ocenialiśmy pozbawien jakiekokolwiek sentymentalnego, emocjonalnego kontekstu, to było czysto profesjonalne podejście. Z bardzo dużym naciskiem na to, co przedstawia opinia konserwatorska, co nie znaczy, że wszystko było akcpetowalne przez sąd konkursowe bez dyskusji. Musieliśmy stoczyć z konserwatorem polemikę i walkę, by wywalczyć kompromis.