Kado Górzyn przegrywało z Unią Kunice, ale strzeliło 3 bramki i wyjechało z tarczą Małgorzata Fudali Hakman

W 22. kolejce rozgrywek klasy okręgowej Kado Górzyn pokonało Unię Kunice 3:1. Choć goście przegrywali do przerwy po wspaniałym golu Piotra Kusia w 24. minucie, to w drugiej połowie ambitnie strzelili 3 bramki, a zrobili to Michał Dyderski(48'), Piotr Błądek(78') i Tomasz Kurpisz(81').