Kamienica przy Podwalu w Żarach to obraz nędzy i rozpaczy. Ludziom woda leje się na głowy, a to taki piękny zabytek

Woda leje się strumieniem

Tymczasem zabytek to istny obraz nędzy i rozpaczy. Od lat nie tknięty porządnym remontem dach jest, jak sito. Wystarczy niewielki deszcz i woda leje się strumieniem na klatki schodowe, do mieszkań. Na ścianach wilgoć, grzyb. Pod sufitem folia z której woda ma ściekać do wiader stojących niemal wszędzie. Na ostatnim piętrze sam sufit wygląda, jakby w każdej chwili miał się zawalić, spuchnięty od wilgoci, zagrzybiony, z widocznymi kroplami wody. Choć wygląda to fatalnie, w kamienicy czuć ducha dawnej epoki, widać ślady świetności i aż żal patrzeć, jak wszystko niszczeje w oczach.