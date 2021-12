Kiermasz dla Samuela. Uczniowie z LO im. B. Prusa w Żarach zorganizowali zbiórkę dla chorego chłopca Aleksandra Łuczyńska

Wolontariusze z żarskiego Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa zorganizowali kiermasz dla Samuela Niedziałkowskiego. Na kiermaszu pojawiły się m.in. gadżety świąteczne, przepiękne, ręcznie robione bombki, ale także voucher do fryzjera, a nawet na wycieczkę. Wszystko to oczywiście dla chłopca. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie Samuela, który urodził się jako wcześniak i cierpi na porażenie mózgowe. - Jednogłośnie, jako Szkolny Klub Wolontariusza, podjęliśmy decyzję o tym, by pomóc właśnie Samuelowi - podkreśla Michał Popko. Kolejne wydarzenie, podczas którego można wesprzeć chłopca, już w najbliższy weekend podczas Jarmarku Świątecznego w Żarach.