Kino Pionier w Żarach. Niezwykła historia kultowego dla mieszkańców miasta miejsca. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Historia kina Pionier w Żarach sięga 1946 roku. Było to pierwsze po wyzwoleniu, kino na ziemiach lubuskich, stąd nazwa "Pionier". Marian Wlizło, długoletni operator, a później kierownik kina, w rozmowie z nami (kwiecień 2020) podkreślał, że pierwsza siedziba kina mieściła się w Rynku. Niestety, zostało podpalone i jesienią 1946 przeniesiono je do budynku przy ul. Podchorążych. - Dziś niewiele osób o tym wie, a warto pamiętać, że tak było. Na początku działalności, w latach pięćdziesiątych, ludzie przychodzili na wszystko, co się grało. Było po 30 - 40 osób, jak leciał film radziecki, ale jak były filmy z zachodu to już kino było wypełnione po brzegi, sto procent frekwencji - wspominał pan Marian.