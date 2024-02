Żarska Dekora na archiwalnych zdjęciach. Pracowało tam wielu mieszkańców Żar

Zakłady Tkanin Dekoracyjnych Dekora w Żarach przez wiele lat dawały pracę setkom mieszkańców miasta. Dziś to już legenda, która ma nawet swoje imię. Rondo wybudowane niedawno u zbiegu ulicy Artylerzystów, Broni Pancernej i Lotników, nosi imię Pracowników Dekory. Nieco niżej, przy skrzyżowaniu Artylerzystów z Ułańską, zamontowano napis "Dekora". Po dawnych zakładach nie ma już śladu, teren na, którym się znajdowały to dziś skupisko sklepów.

"Czas to bogactwo", "Pamiętaj, że jesteś współgospodarzem zakładu, efekty ekonomiczne zależą również od ciebie", "Braku nie naprawisz". Dla wielu mieszkańców Żar Dekora to wciąż żywe wspomnienia. Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii i zobaczcie, jak się kiedyś pracowało.

