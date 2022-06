Klasa okręgowa. Budowlani Lubsko pewnie pokonują Unię Kunice i awansują do 4.ligi

Do ostatniej kolejki trwała walka o drugie miejsce premiowane awansem do 4.ligi. Po licznych perturbacjach i wpadkach oraz zaskakujących wynikach, najbliżsi do wskoczenia do wyższej klasy rozgrywkowej byli Budowalni, którzy przyjechali z mocnym postanowieniem wywiezienia z Kunic 3 punktów. Mecz od początku do końca przebiegał pod dyktando gości, a podopieczni Roberta Ściłby nie pozostawili cienia wątpliwości, że awans należał się właśnie im. Po bardzo jednostronnym widowisku, żeby nie powiedzieć spacerku, Budowalni Lubsko pewnie pokonali podopiecznych Jarosława Gada 4:0, tym samym postawili kropkę nad i awansując do 4.ligi.