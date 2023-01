Koszary w Żarach. Kiedyś były chlubą miasta, teraz to poligon dla duchów! Zobaczcie archiwalne zdjęcia jednostki wojskowej

Przypomnijmy historię koszar w Żarach

Koszary w Żarach , podobnie jak wiele innych na zachodzie Polski, początkowo były koszarami niemieckimi. Powstały w latach 1911-1913. Niemiecka część ich historii jest mało znana. Wiadomo, że tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej stacjonował tu 23. zapasowy batalion samochodowo-transportowy. Polska historia koszar rozpoczyna się tuż po zakończeniu wojny. 15 marca 1945 r. w Łodzi utworzono 42. Pułk Piechoty. Powstał on w oparciu o sowiecki pułk strzelecki i wchodził w skład 11. Dywizji Piechoty. W 1949 roku przeformowano go w Pułk Piechoty Zmechanizowanej, natomiast rok później w 42. Pułk Zmechanizowany. Służyło wówczas tu 1.890 żołnierzy. Ważną datą w historii żarskiej jednostki jest 8 lipca 1993 r. Wtedy jednostka przyjęła imię hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Dzień 6 lipca ogłoszony został świętem pułku.

Kolejna ważna data to 1995 r., gdy pułk został przeformowany w 11. Brygadę Zmechanizowaną. W marcu 2001 roku dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego wydał rozkaz rozwiązania Garnizonu Żary. W kompleksie pracowało 3,5 tys. żołnierzy i ponad 650 pracowników cywilnych. Na jego terenie leżały 52 budynki, na powierzchni 56 hektarów. 108 ha zajmowały place ćwiczeń, itp. To był ogromny cios nie tylko dla wojskowych i ich rodzin, ale również dla całego miasta, w którym jednostka była jednym z największych zakładów pracy.

Koniec Koszar w Żarach po 20 latach

Część żołnierzy przejęły pobliskie jednostki w Żaganiu i Świętoszowie. Wielu żołnierzy dostało propozycje przeniesienia w dalekie zakątki kraju, co wiązało się z dramatem rodzin, dzieci. Kto nie chciał, mógł odejść do cywila. Po "zgaszeniu światła" część terenu przejęły Lasy Państwowe, część Agencja Mienia Wojskowego.Od rozformowania Garnizonu Żary minęło 20 lat, Według planów zagospodarowania przestrzennego, miało tu powstać osiedle, na razie są tylko niszczejące budynki. Do tej pory jedynie niewielka część koszar została zagospodarowana. Wyremontowano jeden koszarowiec na mieszkania.