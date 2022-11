Książka o historii Żar może być wasza. Wystarczy przyjść na spotkanie w żarskim muzeum Małgorzata Fudali Hakman

2 tygodnie temu odbyło się spotkanie w Muzeum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą promujące książkę "Dzieje Żar do 1815 roku. Przeszłość zapisana w kamieniu i na papierze", która jest owocem projektu "Przeszłość zapisana w kronikach, dokumentach i inskrypcjach. Dzieje Żar do 1815 roku".