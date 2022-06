Lubsko na zdjęciach z drona. Piękne zdjęcia z lotu ptaka autorstwa Grzegorza Walkowiaka, musicie je zobaczyć

Lubsko na zdjęciach z drona. Miasto i okolice są niemal nie do poznania, a wszystko dzięki zmianie perspektywy, z której na co dzień nie mamy okazji oglądać znanych nam miejsc. Centrum, ratusz, główne ulice miasta. Zdjęcia robią wrażenie, a ich autorem jest Grzegorz Walkowski - trener personalny KDK Fitness z Gorzowa. Zajrzyjcie koniecznie do tej niezwykłej galerii.