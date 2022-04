Majówka 2022 w Żarach. Będzie Święto Parku oraz koncert Stanisławy Celińskiej w kościele pw. WNMP Aleksandra Łuczyńska

Sprawdzamy, co będzie się działo w Żarach podczas tegorocznej majówki. W ostatnich dwóch latach, z powodu pandemii, nie organizowano większych imprez. Zobaczcie, co zaplanowano w tym roku. To m.in. koncert Stanisławy Celińskiej.