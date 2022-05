Matura 2022 wystartowała. W żarskim Ceramiku uczniowie rozpoczęli egzamin z języka polskiego

- W naszej szkole łącznie do egzaminu maturalnego przystępuje w tym roku 55 uczniów - informuje Arleta Śniatecka, dyrektor ZSOiT. Tradycyjnie, przed rozpoczęciem egzaminu, zapytaliśmy maturzystów o ich nadzieje. Zgodnie przyznają, że nie chcą na maturze "Dziadów", a właśnie epoka romantyzmu, z której pochodzi utwór, pojawiała się najczęściej w przewidywaniach polonistów.

A może "Wesele"?

- Stresuję się bardzo, mam nadzieję, że pójdzie mi w miarę dobrze - mówi nam Wiktoria z Technikum Hotelarskiego. - Mam nadzieję, że będzie "Wesele", to jedna z lepszych lektur, mój punkt zaczepienia, wiec liczę, że będzie na maturze.

- Co ma być to będzie, wczoraj próbowałem nadrobić cztery lata, więc spałem dzisiaj tylko pół godziny - dodaje Mateusz.