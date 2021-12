Mobilne Płuca przyjadą do Żar. Będzie okazja, by sprawdzić, czym naprawdę oddychamy w naszym mieście

Jak informuje Remigiusz Krajniak, do Żar już niedługo dotrą tzw. Mobilne Płuca. To akcja Polskiego Alarmu Smogowego, której celem jest uświadamianie mieszkańcom, jak ważne jest to czym i w czym palimy ogrzewając nasze domy czy mieszkania i zachęcanie do wymiany starych kotłów i pieców. Mobilne Płuca pojawią się w mieście, a dokładnie na parkingu przy galerii A10 przy ul. Moniuszki już we wtorek 14 grudnia o godzinie 12.00.