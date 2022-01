Morderstwo na wsi blisko Żar. To była niewyobrażalna tragedia, zginęła 25 - letnia dziewczyna

Morderstwo 25 - letniej Patrycji w Sieniawie Żarskiej. Właśnie mija rok od potwornej tragedii, do której doszło na początku 2021 roku. Tymi wydarzeniami żyła cała Polska. Przypomnijmy. Ciało młodej dziewczyny znaleziono w nocy 3 stycznia we wsi pod Żarami. Drzwi do jej mieszkania, trzeba było wyważyć. 25 - latka leżała w łazience, zakrwawiona, z ranami w okolicy szyi, najprawdopodobniej nożem.