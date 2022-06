Nauka pływania dla dzieci z Żar. Trwa rekrutacja do programu dla dzieci z klas 1 - 3 szkół podstawowych

Trzy grupy, 45 osób, dwadzieścia gon pływania łącznie. Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zakłada naukę pływania dla uczniów klas 1 -3 szkół podstawowych. Od 30 maja do 12 czerwca 2022 r. należy złożyć w zamkniętej kopercie wypełniony i podpisany wniosek udziału w projekcie „Żary Umieją pływać” w 2022 roku w biurze

podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach. Należy wypełnić wszystkie pola wniosku oraz podpisać wszystkie świadczenia zawarte w ww. wniosku. Oferty można również składać emailem na adres: [email protected] w tytule

wiadomości, wpisując „Wniosek o udział w projekcie nauki pływania” z dopiskiem imienia i nazwiska uczestnika. Więcej informacji na stronie żarskiego magistratu. Nauka rozpocznie się we wrześniu i potrwa do listopada.