Nielegalna produkcja papierosów niedaleko Żar. Zatrzymano dwie osoby, znaleziono tytoń o wartości 1,1 miliona złotych

W starym, rozwalajacym się budynku niedaleko Żar pogranicznicy odkryli nielegalną linie produkcyjną papierosów. Jak informuje mjr Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, placówki Straży Granicznej w Tulicach, przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań, ujawnili i zabezpieczyli maszynę do cięcia tytoniu, parownice do tytoniu, oraz pozostałe urządzenia służące do cięcia tytoniu jak sprężarki i wiatraki. Wartość zabezpieczonego sprzętu oraz zgromadzonego tytoniu to ponad 1,1 miliona złotych. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch Polaków w wieku 36 i 44 lat, których przyłapano przy produkcji papierosów.