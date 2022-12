Niezwykłe miejsce w Lubuskiem. Popowo już wzbudza zachwyt i przyciąga odwiedzających. Bożonarodzeniowe ozdoby tworzą bajeczny klimat

Ozdób z roku na rok pojawiało się coraz więcej, a wraz z nimi do wsi przyjeżdżali kolejni turyści.

Tak to się zaczęło i trwa dalej. Tylko w tym roku nie wiadomo, jak będzie, ludzie zwracają uwagę na ceny. A ja powiedziałem, że to moje hobby i do kiedy będzie mnie stać, dotąd będę je kontynuował! Właściwie sam prąd nie wychodzi bardzo drogo, to wszystko to są lampki ledowe. Można kupić różne zestawy - tańsze i droższe - opowiada mieszkaniec Jacek Fras, którego dom i podwórko rzucają się w oczy jako jedne z najbardziej oświetlonych.