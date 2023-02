O czym marzą żaranie? Zaorać basen przy Źródlanej, wyremontować zamek i pałac, wybudować rondo na obwodnicy... Aleksandra Łuczyńska

Gdyby spełnić jedno marzenie dotyczące Żar, co by to było? Zapytaliśmy o to internautów, a ich wyobraźnia nie zna granic. Poza klasykami w stylu "wyprowadzić sie stąd do ciepłego kraju", były też takie bardziej przyziemne. Np. zaorać nowy basen.