Ostatnie zakupy na Targu Śniadaniowym w Żarach. W Folwarku Zamkowym było w niedzielę bardzo świątecznie Aleksandra Łuczyńska

Pierniczki, bombki, miody, wędliny, ozdoby świąteczne, wieńce... To wszystko, i o wiele więcej, można było kupić w niedzielę na Targu Śniadaniowym w Żarach. To była ostatnia okazja do zakupów w tym roku w Wfolwarku Zamkowym. Kolejna edycja dopiero w styczniu. W niedzielę handlową można było poczuć miłą atmosferę świąt, a najmłodsi mieli okazję posmakować pierników w czekoladzie spod choinki. Zajrzyjcie do galerii.