Ozdoby świąteczne na targowisku w Żarach. Zobaczcie, jakie cuda można tutaj kupić za kilka złotych

Bombki, światełka, bałwanki, łańcuchy - na targowisku zbliżające się święta Bożego Narodzenia czuć już na całego. Chociaż do gwiazdki jeszcze kilka tygodni, sprzedawcy zapewniają, że zainteresowanie ozdobami jest spore. - Ludzie nie czekają do ostatniej chwili, jak widzą okazję to kupują już teraz - mówi właścicielka jednego ze stoisk.