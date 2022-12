Pani Leokadia z Żar odnaleziona przez leśniczego w Zielonym Lesie. Uratował ją śnieg i ślady, które zostawiła

Pani Leokadia z Żar wyszła z mieszkania przy ulicy Pomorskiej w czwartek popołudniu i ślad po niej zaginął. Poszukiwania 82 - latki trwały od godzin wieczornych do piątkowego popołudnia. Jak poinformowała nadkom. Aneta Berestecka, rzeczniczka żarskiej policji, kobieta została odnaleziona w Zielonym Lesie przez leśniczego. 82 - latka trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Śnieg uratował jej życie

Wiele wskazuje na to, że spędziła w lesie całą noc. - To śnieg uratował jej życie, gdyby nie było śniegu nie byłoby tropu i nikt by jej tam nie szukał - mówi Aleksander Boniec, lenisczy z Zielonego Lasu, który odnalazł ślady kobiety. 82 - latkę znaleziono w pobliżu mokradeł niedaleko dawnego zamku myśliwskiego. W akcji brali udział policjanci z KPP Żary oraz strażacy z KP PSP w Żarach i ochotnicy z OSP Kunice.