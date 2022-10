Park Mużakowski jesienią jest cudowny. Prawdziwa feeria barw. Te kolory oszałamiają. Zobaczcie sami!

Zobacz filmik: Park Mużakowski, czyli czym jesienią zachwyca Łęknica

Książę Hermann Pückler von Muskau pozostawił po sobie imponujące dzieło życia w postaci Parku Mużakowskiego w Łęknicy i Bad Muskau, ale nie tylko. Zmuszony w 1845 roku do sprzedania z powodu długów…

Park po stronie polskiej różni się krajobrazowo od utrzymanego w stylu angielskim parku w Bad Muskau. Jest bardziej "dziki", jak twierdzą zwiedzający, ale niektórzy preferują właśnie taki krajobraz.

Park Mużakowski Małgorzata Fudali Hakman

Park Mużakowski jest nadzwyczajnym przykładem europejskiego parku krajobrazowego oraz artystycznego krajobrazu ideału. Ponadto reprezentuje on nowe podejście do projektowania krajobrazu w regionie miejskim. Zgodnie z konwencją dotyczącą światowego dziedzictwa UNESCO został on wpisany 2 lipca 2004 roku na listę światowego dziedzictwa. Wpisanie na tę listę potwierdza jego wybitną uniwersalną wartość jako pomnika kultury – względnie pomnika natury, który w interesie całej ludzkości należy chronić.