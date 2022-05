Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Żarach. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości

W parafii w Kunicach to już tradycja. Tutaj dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej zawsze 3 maja, w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która jest patronką parafii. W tym roku dzieci było niemal trzydzieścioro. Nabożeństwo było nieco dłuższe, bo połączono je z mszą popołudniową. Po trzech latach to pierwsza taka uroczystość bez maseczek i obostrzeń związanych z pandemią. Na szczęście, pogoda pięknie dopisała. Zobaczcie w naszej galerii fotorelację z uroczystości.